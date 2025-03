Manchester United analisa troca de atacantes com o Napoli

O Manchester United estuda a possibilidade de trocar o atacante Rasmus Hojlund por Victor Osimhen, do Napoli, de acordo com informações do jornal italiano ‘Gazzetta dello Sport’. O atacante dinamarquês quebrou uma longa seca de gols recentemente, garantiu a vitória da seleção sobre Portugal, nesta quinta-feira (20), pelo jogo de ida das quartas de final da Liga das Nações, mas pode deixar o clube na próxima janela de transferências.

Osimhen, atualmente emprestado ao Galatasaray sem opção de compra, não deve permanecer nem no clube turco, nem no Napoli. Isto porque o clube italiano planeja vendê-lo em definitivo na janela de transferências do meio do ano, no verão europeu.

Dessa maneira, o Napoli pede 75 milhões de euros pelo nigeriano, enquanto o Manchester United avalia Hojlund em 60 milhões de euros. Mesmo que o clube inglês tenha investido 72 milhões para contratá-lo da Atalanta há quase dois anos.

Além disso, o United vai enfrentar uma grande concorrência pelo atacante do Napoli, mas a possibilidade de troca pode facilitar as negociações entre os clubes.

