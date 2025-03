Lucas Evangelista tem nome publicado no BID e é registrado pelo Palmeiras

Último reforço apresentado pelo Palmeiras, Lucas Evangelista já está regularizado. O jogador teve seu contrato publicado no BID da CBF e fica no aguardo do término do Campeonato Paulista para poder estrear com a camisa alviverde.

O meia não poderá atuar no jogo de volta do Campeonato Paulista, já que disputou o torneio pelo Bragantino e as inscrições estão fechadas. Entretanto, o atleta fica à disposição para a estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo, no dia 30.

Lucas Evangelista chegou ao Palmeiras na última semana. Seu contrato vai até o final de 2026, com a possibilidade de renovação por metas. O Verdão desembolsou R$ 24 milhões para fechar a contratação do novo reforço.

