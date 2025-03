Fuentes e Freytes analisam adversários do Fluminense na Sul-Americana

Após sorteio dos grupos da Copa Sul-Americana 2025, os jogadores Freytes e Fuentes, do Fluminense, analisaram o caminho do Tricolor na competição. Nesta quinta-feira (20), em entrevista à Flu TV, o zagueiro reconheceu que será difícil, mas destacou o tamanho do clube brasileiro.

“A Conmebol Sul-Americana é um pouco diferente, porque é uma copa internacional, também é muito importante. Nós faremos nosso trabalho lá. Não temos que desmerecer nossos rivais nem os subestimar. Vamos para jogar de igual para igual para ganhar nossos jogos na Bolívia, na Colômbia ou em qualquer lugar. Vai ser difícil, mas o Fluminense é grande. A história do Fluminense é grande. Por isso vamos buscar fazer uma grande competição e faremos todo o possível para saírmos campeões”, disse Freytes.

O Time de Laranjeiras caiu no Grupo G do torneio, ao lado de Once Caldas-COL, GV San Jose-BOL e Unión Española-CHI. Assim, terá pela frente até confronto na altitude. Para o lateral-esquerdo, o segredo é ter mente forte.

“As competições internacionais sempre são competições difíceis, onde cada jogo vira uma final, pela responsabilidade que carrega. São clubes que estão em ligas diferentes, mas, no fim, estão lutando pelo mesmo sonho. Ter mente forte, aprender a jogar esses jogos, que são diferentes”, comentou Fuentes.

