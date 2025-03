Bailou! Vini Jr decide, Brasil bate Colômbia e dorme na vice-liderança das Eliminatórias

Foi no sufoco, mas com um gol de Vini Jr nos acréscimos, o Brasil superou por 2 a 1 a Colômbia e vai dormir na vice-liderança das Eliminatórias. Na noite desta quinta-feira (20), a Seleção largou na frente e cedeu o empate ainda no primeiro tempo, mas coube ao atacante, na etapa final, garantir o triunfo da Canarinho diante da torcida que compareceu em peso ao Mané Garrincha, em Brasília, Raphinha, de pênalti, e Luis Díaz marcaram antes do intervalo.

Com o resultado, o time comandado por Dorival Júnior volta a vencer após dois empates no qualificatório para a Copa do Mundo de 2026 – contra Venezuela e Uruguai. O Brasil, portanto, pula para a segunda colocação, agora com 21 pontos. Já os Cafeteros aparecem em sexto lugar, estacionados nos 19 pontos.

As seleções voltam a campo na terça-feira, pela 14ª rodada das Eliminatórias. Enquanto o Brasil visita os argentinos no Monumental de Núñez, a Colômbia recebe o Paraguai no Metropolitano Barranquilla. Ambos os jogos serão às 21h (de Brasília).

Brasil começa bem, mas não mantém ritmo

O Brasil começou bem e logo aos três minutos Vini Jr recebeu bolão de Raphinha e sofreu pênalti de Muñoz. Raphinha foi para a cobrança e abriu o placar. Com bastante movimentação entre os homens de frente e marcação forte no meio de campo, a Seleção teve outras duas chegadas com Vini Jr e Rodrygo. Mas não foi além disso. A partir daí, o time encontrou dificuldade na saída de bola e nas investidas pelos lados. Ao forçar o jogo por dentro, não teve sucesso diante dos colombianos, que marcaram bem e começaram a gostar do jogo, dominando as ações.

Assim, os visitantes chegaram ao empate ainda na primeira etapa. Joelinton, que precisou substituir Gerson, sofreu desarme de Arias, e Luis Díaz finalizou no canto, aos 40′, sem chances de defesa para Alisson. A virada só não veio pouco depois porque Marquinhos impediu arremate de Arias na pequena área.

Vini Jr bailou… e decidiu!

Sem mexidas no intervalo, as equipes apostaram na continuidade. Vini Jr teve duas chances de recolocar os brasileiros na frente, mas parou em defesa de Vargas e em carrinho providencial de Sánchez para salvar. Pouco depois, os técnicos promoveram substituições. E foi por pouco Aos 17′, os colombianos tiveram um gol anulado. James cobrou falta na área, Sánchez tentou mnadar para o meio e a bola foi em direção do gol. Alisson tirou de soco, mas a bola bateu em Joelinton e entrou. O árbitro, porém, apontou falta de Lerma em Alisson no lance. Os visitantes mantiveram um bom ritmo, e James Rodríguez, livre, chutou de primeira para defesa do goleiro brasileiro.

Três minutos depois, aos 25′, Arias cobrou falta na área, e Sánchez e Alisson se chocaram forte, cabeça com cabeça. O zagueiro caiu desacordado para desespero do companheiro de Lucimí. Sánchez acordou, mas tanto ele quanto Alisson saíram de campo. O jogo recomeçou após sete minutos de paralisação. Com a Colômbia bloqueando as ações do Brasil pela faixa central, o time jogou com os pontas bem abertos na etapa final. Mas faltou presença de área. Até que nos acréscimos, Vini Jr desafogou a torcida. Aos 53′, ele finalizou de fora da área, a bola desviou em Lerma no meio trajetória e entrou no cantinho: 2 a 1. O Brasil suou, mas fez a festa da torcida em Brasília.

BRASIL 2×1 COLÔMBIA

13ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026

Data-Hora: 20/3/2025 (quinta-feira)

Local: Estádio Mané Garrincha, Brasília (DF)

Público: 70.027 presentes

Gols: Raphinha/pen, 5’/1°T (1-0); Luis Díaz, 40’/1°T (1-1); Vini Jr, 53’/2°T (2-1).

BRASIL: Alisson (Bento, 31’/2°T); Vanderson (Wesley, 32’/2°T), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães (André, 32’/2°T), Gerson (Joelinton, 28’/1°T) e Raphinha; Rodrygo (Savinho, 32’/2°T), Vini Jr e João Pedro (Joelinton, 14’/2°T). Técnico: Dorival Júnior.

COLÔMBIA: Vargas, Muñoz, Davison Sánchez, Lucumi e Mojica , Llerma, Richard Ríos, John Árias e James Rodríguez; Jhon Córdoba e Luís Diaz. Técnico: Néstor Lorenzo

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Cartão Amarelo: Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães (BRA); Richard Ríos (COL).

Cartão Vermelho: –

