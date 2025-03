Guerrero decide e Peru larga a lanterna das Eliminatórias

Com atuação destacada do veterano Paolo Guerrero, de 41 anos, o Peru venceu a Bolívia por 3 a 1 em jogo que terminou no início da madrugada desta sexta-feira (21/3). A partida no Nacional de Lima valeu pela 13ª rodada das Eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026. O astro ex-Corinthians, Flamengo, Avaí e vários clubes, e hoje no Alianza Lima, fez a diferença. Afinal, uma grande jogada sua resultou no primeiro gol, de Polo. E Guerrero marcou o segundo tento. Miguelito, de pênalti, descontou para a Bolívia. Flores fechou o placar para a seleção da casa.

O triunfo neste jogo de vida ou morte levou o Peru aos 10 pontos, em nono lugar. Assim, deixa a lanterna – agora com o Chile (9) – e aproxima a bicolor do G7 (posição da repescagem). Afinal, a atual sétima colocada, Bolívia, parou nos 13 pontos. Dessa forma, o selecionado peruano está de volta à briga para sonhar com um lugar no Mundial.

Guerrero faz a diferença

O primeiro tempo começou com poucas emoções. Afinal, o Peru tinha dificuldade para encontrar Paolo Guerrero na área e poucas finalizações. A Bolívia, fechada, arriscava contra-ataques e teve sua única chance em um chute despretensioso de Cuéllar, que o goleiro Gallese quase aceitou.

Mas, aos 36 minutos, na melhor jogada da etapa, o Peru abriu o placar em bela jogada que envolveu seus quatro homens de frente. O corintiano Carrillo avançou pela esquerda e tocou para o veterano Paolo Guerrero. O maior ídolo peruano tocou de forma inteligente para o chute mascado de Reyna. A bola dobrou para Polo mandar para a rede. Lindíssimo lance. O gol abriu a Bolívia. Aos 43, Carrillo perdeu grande chance. Mas, aos 44, Polo avançou pela direita e cruzou rasteiro. Guerrero dominou, girou e colocou 2 a 0 no placar.

Bolívia cresce no segundo tempo

No segundo tempo, a Bolívia voltou com duas alterações (entraram Robson Matheus e Chávez) e mais focada no ataque, aproveitando que o Peru jogou mais fechado. Aos 12, a Bolívia descontou. Um chute de Robson Matheus foi no braço de Abram. Pênalti. O santista Miguelito bateu mal, mas Gallese foi mal na bola e ela entrou. Os bolivianos se animaram e quase empataram em falta cobrada por Ramiro Vaca. Contudo, Gallese espalmou. Aos 29, novo chute de Ramiro Vaca e nova defesa de Gallese. O Peru suava para sustentar a vitória. Entretanto, aos 37 veio o alívio. Flores recebeu na área e chutou duas vezes para definir o 3 a 1. Enfim, um triunfo para recolocar os peruanos na briga rumoa à Copa-2026.

PERU 3X1 BOLÍVIA

13ª rodada das Eliminatórias da América do Sul

Data: 20/3/2025

Local: Estádio Nacional, Lima (PER)

PERU: Gallese; Advíncula, Renzo Garcés, Luis Abram e Trauco; Tapia, Sergio Peña (Flores, 27’/2ºT), André Carrillo (Marcos Flores,34’/2ºT) e Andy Polo (Aquino, 19’/2ºT); Bryan Reyna (Quevedo,19’/2ºT) e Paolo Guerrero (Lapadula, 34’/2ºT). Técnico: Oscar Ibáñez

BOLÍVIA: Viscarra; Diego Medina, Luis Haquin e Efraín Morales; José Sagredo (Chávez, Intervalo), Cuéllar (Robson Matheus, Intervalo), Ramiro Vaca e Miguelito (Paniagua, 43’/2ºT); Roberto Fernández e Algarañaz (Ábrego, 43’/2ºT). Técnico: Óscar Villegas.

Gols: Polo, 36’/1ºT (1-0); Guerrero, 44’/1ºT (2-0); Miguelito, de pênalti, 12’/2ºT (2-1). Flores, 37’/2ºT (3-1)

Árbitro: Yael Falcon (ARG)

Auxiliares: Maximiliano Del Yesso e Facundo Rodriguez (ARG)

VAR: Germán Delfino (ARG)

Cartões amarelos:

