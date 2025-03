Vasco pretende investir em melhorias na iluminação de São Januário

Antes mesmo da reforma de São Januário, o Vasco pretende investir em melhorias em um aspecto que incomoda jogadores do atual elenco e a própria gestão do presidente Pedrinho. Trata-se da iluminação da Colina Histórica, que pode passar por uma mudança em seu sistema. A informação é do canal “Atenção, Vascaínos”.

Vale lembrar que a última reforma no sistema de iluminação ocorreu em 2019, sob administração de Alexandre Campello. Naquela época, o clube instalou refletores 100% LED (160 projetores), que alavancou a qualidade e reduziu os custos.

Dessa forma, o Cruz-Maltino atendeu à exigência de certificação de estádio feita pela CBF para 2019. Assim, o sistema deveria ter, no mínimo, 800 lux (unidade de iluminamento).

Um dos pontos de reclamação é que a iluminação não é uniforme e varia de acordo com determinados trechos do gramado. Esse detalhe incomoda os jogadores e a própria direção. O clube, então, pretende gastar mais de R$ 500 mil para deixar essa questão uniforme ao longo de todo gramado.

O início das obras no estádio tinha previsão para o fim de 2024, contudo com o andamento do Brasileirão de Copa do Brasil passou para 2025. No entanto, com a negociação da venda do potencial construtivo, as obras para a revitalização do estádio não tem previsão, porém a melhoria na iluminação é uma demanda urgente, visto que terá pela frente a disputa da Sul-Americana.

