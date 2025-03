Nova Zelândia faz 7 a 0 em Fiji e está na final das Eliminatórias da Oceania

Sem a menor dificuldade, a Nova Zelândia goleou as Ilhas Fiji e está na final das Eliminatórias da Oceania. Na madrugada desta sexta-feira (21/03), no Estádio Regional de Wellington, em casa, os neozelandeses venceram por 7 a 0 em jogo único pela fase semifinal da competição. Assim, garantiram vaga na final, que será na madrugada desta segunda-feira, às 3h (de Brasília) contra Nova Caledônia (que venceu o Taiti por 3 a 0 na outra semifinal), mais uma vez no Estádio Regional. Quem vencer se classifica para a Copa do Mundo. Mas o perdedor ainda tem uma chance para ir à Copa. Afinal, jogará a repescagem mundial. A Nova Zelândia é franca favorita.

Principal jogador da seleção e um dos destaques da Premier League com a camisa do Nottingham Forest, o atacante Chris Wood fez três gols. Singh, Bundon, Tom Payne e Barbarouses também marcaram para os neozelandeses, que ainda perderam um pênalti.

O jogo não teve nem graça. Já aos seis minutos, os neozelandeses abriram o placar com Chris Wood. No fim do primeiro tempo, o jogo já estava definido, com o time vencendo por 4 a 0. Na etapa final, saíram mais três gols antes dos 30 minutos. Além disso, ainda houve um pênalti perdido na reta final. Mais tranquilo, impossível.

Eliminatórias da Oceania

O continente tem 11 seleções, sendo que a Austrália, que poderia ser a 12ª, está disputando as Eliminatórias da Ásia, que é bem mais competitiva. Quatro seleções jogaram uma primeira fase (Tonga, Ilhas Cook, Samoa e Samoa Americana). Samoa avançou e foi para o Grupo B (Nova Zelândia, Tonga e Vanuatu). O Grupo A teve Nova Caledônia, Fiji, Ilhas Salomão e Papua Nova Guiné.

A final ocorrerá nesta segunda-feira entre Nova Caledônia e Nova Zelândia. O vencedor se garante na Copa de 2026 e será o segundo classificado entre os não-anfitriões (Estados Unidos, Canadá e México). O primeiro é o Japão, que neste sábado bateu Bahrein por 3 a 0 no Grupo C das Eliminatórias da Ásia e se classificou com três rodadas de antecedência. Enfim, o perdedor vai à repescagem mundial.

