Marquinhos vê Seleção em evolução: ‘Vitória em um momento importante

O Brasil conseguiu respirar na tabela das Eliminatórias, após bater a Colômbia por 2 a 1, no Mané Garrincha, nesta quinta-feira (20/3). Contudo, apesar do alívio e da melhora na equipe, ainda existe uma grande margem para melhora. Pelo menos é o que diz o zagueiro Marquinhos que, após a partida, vê a Canarinho evoluindo bem com este novo ciclo.

“Tivemos uma grande margem de melhora, mas temos muitas coisas boas que podemos levar. O time lutou até o final, futebol também ajuda quando você se entrega até o final e hoje favoreceu esse gol. Foi uma vitória importante, em um momento importante, contra um adversário que está lutando direto por uma vaga na Copa. A gente sabe que contra a Colômbia é um jogo muito difícil. Um time que já é bastante entrosado, enquanto a gente vem com uma rodagem nova. Então tem muita coisa que a gente pode levar, mas aproveitar essa vitória saborosa, analisar as coisas boas, as que tem que melhorar e continuar trabalhando”, disse Marquinhos.

O zagueiro também entende que o Brasil começou a encaixar seu jogo que vinha sendo pedido por Dorival e agora quer aumentar este entrosamento com o bom momento dos jogadores.

“A gente saber estudar também o adversário é uma virtude. Mas quando a gente conseguir encaixar nosso jogo, ter uma dinâmica mais automática. Tivemos muitas mudanças de treinadores, jogadores, sistema. Até entender o time ideal, o professor vem fazendo os testes, ele vem entendendo os jogadores que tem e a gente vai daqui pra melhor. Temos jogadores que vivem grandes momentos em seus clubes e isso traz uma confiança. Agora cada um tomar o seu papel aqui dentro e continuar melhorando”, completou o zagueiro.

Marquinhos vê Brasília como amuleto

Por fim, o defensor também celebrou o fato do Brasil ter conseguido a segunda vitória nas Eliminatórias em Brasília. Além da Colômbia, a Canarinho também havia vencido o Peru por 4 a 0 no Mané Garrincha.

“Quando está dando certo não pode mudar, tem que trazer mais jogos para cá. Feliz de estar conseguindo fazer um bom resultado aqui hoje. A vitória veio em um momento importante pra gente, conseguimos subir uns degraus na tabela. Que a gente continue essa dinâmica, para que a gente consiga crescer com a vitória e trabalhar mais tranquilamente”, finalizou.

