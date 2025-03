Reforço do Fluminense, Canobbio se firma como titular e tem bons números no Carioca

Um dos principais reforços do Fluminense na temporada, Canobbio iniciou bem sua passagem pelo clube e conseguiu se firmar entre os titulares do técnico Mano Menezes. Afinal, o uruguaio teve um desempenho equilibrado no Campeonato Carioca e no início da campanha da equipe na Copa do Brasil.

Assim, 80% dos direitos do atacante custou aos cofres do clube 6 milhões de euros (cerca de R$ 37,3 milhões). Ele assinou contrato de quatro temporadas e já mostrou suas credenciais. A contratação superou a do volante Hércules, que teve 70% dos direitos econômicos adquiridos por R$ 29 milhões, no início desta janela de transferência.

A estreia aconteceu no empate por 1 a 1 com o Maricá, em Moça Bnita. Desde então, o camisa 17 disputou 12 partidas do Campeonato Carioca, sendo 10 delas como titular, e anotou quatro gols.

O atacante, nesse sentido, foi o vice-artilheiro da equipe na competição estadual, atrás apenas de Germán Cano, que balançou as redes em seis oportunidades. O argentino, aliás, dividiu a artilharia com o compatriota Vegetti, do Vasco, e Max, do Sampaio Corrêa.

Além disso, Canobbio foi o que mais participou de gols da equipe no Estadual, ficando atrás apenas dos ídolos Cano e Arias. O uruguaio, inclusive, foi um dos que mais finalizou a gol e mostrou que pode ser uma ótima opção ofensiva ao longo da temporada.

