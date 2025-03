Bruno Guimarães diz que Brasil “botou na roda” e depois levou “nó tático” contra Colômbia

O Brasil ”botou na roda” a Colômbia e depois levou um ”nó tático”, tudo isso ainda no primeiro tempo. A análise é do volante Bruno Guimarães, que fez uma análise da vitória da Canarinho por 2 a 1 nesta quinta-feira (20/3), no Mané Garrincha, pela 13° rodada das Eliminatórias da Copa.

Em entrevista após a partida, o jogador viu o Brasil se comportar muito bem com a bola no pé. Contudo, a equipe tinha muitas dificuldades quando a Colômbia conduzia o ritmo da partida.

“Acredito que quando estávamos conseguindo jogar, botamos eles na roda. Tivemos duas ou três chances, foi um começo muito animador. Estávamos muito confiantes. Eu cansei de achar o Raphinha e o Rodrygo nas entrelinhas. Estávamos tendo muita facilidade. A gente não é de jogar sem bola, só temos jogador técnico. Tentamos sempre abafar, ter a bola. Depois que foge das nossas características, vamos sofrer”, disse Bruno Guimarães, que prosseguiu.

“Depois que eles mudaram o sistema, não tínhamos percebido que eles haviam mudado. Então, deram um nó tático, sendo bem sincero. Mas no segundo tempo conversamos no vestiário. Conseguimos fazer muito mais com bola ainda, principalmente na saída de bola, acho que deixamos a desejar. Na parte final acho que fomos muito bem. Tivemos três ou quatro chances de fazer gol no segundo tempo”, completou.

Bruno Guimarães fora contra a Argentina

O volante, aliás, vai desfalcar a Seleção contra a Argentina na próxima terça-feira (25/3), às 21h, em Buenos Aires. Isso porque ele estava pendurado, recebeu um cartão amarelo contra a Colômbia e terá que cumprir suspensão. Bruno Guimarães lamentou o amarelo recebido e admitiu desgaste pela maratona de jogos.

“Dias incríveis….sendo capitão do clube, levantando troféu, muito feliz, realizado e cansado. Não treinei a semana toda, descansei para esse jogo. Pena estar fora contra a Argentina, queria muito jogar”, finalizou.

