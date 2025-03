Eufórico, atacante do Panamá se declara em comemoração para Thierry Henry

O experiente centroavante panamenho Cecilio Waterman viveu um misto de sentimentos eufóricos na última quinta-feira (20). Isso porque, além de fazer um gol decisivo pelo Panamá, na Liga das Nações da Concacaf, ele teve a chance de ficar perto de um ídolo confesso: o ex-atacante francês Thierry Henry.

No embate com os Estados Unidos, pela semifinal do torneio, Waterman recebeu na grande área e chutou forte, rasteiro, já aos 49 minutos do segundo tempo. O gol, aliás, valeu a classificação dos Canaleros para a decisão da Liga das Nações, mas também um momento pra lá de especial ao jogador de 33 anos de idade.

De imediato, o avante do Panamá tirou a camisa e correu na direção de Thierry Henry, hoje comentarista da rede de TV inglesa CBS. A saber, o histórico nome de Arsenal, Barcelona e seleção da França que estava em uma bancada atrás da meta onde saiu o tento decisivo.

Assim, eufórico com a oportunidade justo naquele momento, Cecilio só conseguiu gritar diversas vezes para o ex-atleta antes de comemorar com seus companheiros de equipe:

“Você é meu ídolo! Você é meu ídolo!”

TU ERES MI ÍDOLO TU ERES MI ÍDOLO pic.twitter.com/q6EcfRxb4c — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) March 21, 2025

Troca de gentilezas

Depois do jogo e com os nervos mais controlados, Cecilio Waterman voltou a falar com Henrye presenteou com a camisa usada no confronto, devidamente autografada. Além de um abraço apertado, o atleta que milita no Coquimbo Unido, do Chile, ouviu do histórico ex-atacante que irá lhe enviar, como retribuição, uma camisa autografada do Arsenal.

Com a vitória diante dos atuais tricampeões da competição, o Panamá enfrenta o México na decisão da Liga das Nações da Concacaf. Os mexicanos, por sua vez, eliminaram o Canadá, com uma vitória por 2 a 0, também na última quinta-feira. Desse modo, os finalistas disputam o título em duelo marcado para o próximo domingo (23), às 22h30, no SoFi Stadium.

