Números de Weverton, do Palmeiras, preocupam em possível final nos pênaltis

O Palmeiras sabe que a disputa do Campeonato Paulista continua em aberto. No entanto, precisa vencer em Itaquera por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão às penalidades máximas. O Alviverde busca o inédito tetracampeonato estadual, mas nenhuma das três conquistas anteriores foi decidida na marca da cal.

Apesar de ser destaque do clube há mais de cinco anos, Weverton não tem grandes números em defesas de pênaltis. Pelo Verdão, participou de 10 disputas de penalidades em mata-mata, vencendo somente duas: contra o Corinthians, na final do Paulistão de 2020, e diante do Atlético-MG. Nas outras oito oportunidades, o Palmeiras saiu derrotado.

Mesmo quando perde, os números de Weverton não são ruins. Em apenas duas ocasiões ele não defendeu nenhuma cobrança: nas decisões da Supercopa do Brasil de 2025, contra o São Paulo, e da Recopa de 2021, contra o Defensa y Justicia, da Argentina. Para evitar os pênaltis, o Verdão precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Porém, o Corinthians ainda não perdeu em casa neste ano.

Em jogos eliminatórios na Arena Itaquera, o Palmeiras já eliminou o Corinthians duas vezes: em 2015 e 2021, ambos em semifinais. No último confronto, o Alviverde venceu pelo placar necessário para o dia 27: 2 a 0.

