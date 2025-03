Fifa exclui o León, adversário do Flamengo, do Mundial de Clubes 2025

A Fifa indicou que entre Pachuca e León, apenas um dos dois clubes poderá seguir na disputa do Mundial de Clubes 2025. Assim, a entidade decidiu excluir a equipe de Guanajuato, que estaria no grupo D, junto com Flamengo, Chelsea e Espérance. O primeiro, por sua vez, que estará no Grupo H, com Real Madrid, Al-Hilal e RB Salzburg, permanece no torneio.

“Após avaliar todas as evidências do caso, o presidente do Comitê de Apelações da Fifa decidiu que tanto o Pachuca quanto o León não atendem aos critérios de propriedade multiclube estabelecidos no regulamento do Mundial de Clubes da Fifa. Nos termos, a Fifa decidiu não admitir o León na competição e anunciar o clube que o substituirá em seu devido tempo”, disse a Fifa.

“Há alguns minutos, a Fifa comunicou que um dos dois times, Pachuca e León, participantes do Mundial de Clubes 2025, será excluído da competição. A entidade não comunicou os fundamentos da decisão. Estamos inconformados com a decisão e apelaremos até as últimas instâncias”, ressaltou o conglomerado em comunicado oficial.

Entidade conclui investigação

Vale lembrar que ambos os clubes já sabiam que suas participações dependeriam da investigação da entidade sobre o caso. Isso porque o regulamento do Mundial veta a participação de mais de uma equipe do mesmo grupo empresarial no torneio.

No entanto, os donos dos clubes tiveram a oportunidade de tentar convencer a Fifa da participação simultânea, algo que não surtiu qualquer efeito. Ambos pertencem ao conglomerado de clubes do empresário Jesús Martínez Patiño, que ainda conta com os também Zacatecas e Coyotes de Tlaxcala, além do Talleres, da Argentina, e do Everton, do Chile.

Por fim, até o momento, não há uma definição de quem ficará com a vaga. Entretanto, o que se sabe é que ela continuará dentro da confederação das Américas Central e do Norte. O principal candidato levando em conta o ranking do continente é o América do México, do técnico André Jardine.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.