Dorival convoca quatro novos jogadores para duelo contra a Argentina

O técnico Dorival Júnior convocou nesta sexta-feira (21/3), quatro novos jogadores para o próximo duelo da Seleção Brasileira. O goleiro Weverton, o zagueiro Beraldo e os volantes João Gomes e Éderson foram chamados para integrar a delegação que vai encarar a Argentina, na próxima terça-feira (25/3), em Buenos Aires, pelas Eliminatórias da Copa.





O quarteto chega para substituir Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Gerson e Alisson. Eles não vão viajar com a delegação para Buenos Aires e não enfrentam a Argentina no Monumental de Nuñez.

Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães estavam pendurados e receberam o cartão amarelo no embate contra a Colômbia, nesta quinta (20/3). Assim, eles terão que cumprir suspensão. Já Gerson segue com dores na região posterior da coxa esquerda. Ele deixou o duelo contra os colombianos ainda no primeiro tempo e não reúne condições para jogar a próxima partida.

Por fim, Alisson, que sofreu um choque de cabeça com o zagueiro Davison Sánchez, no segundo tempo da partida contra a Colômbia, se encontra bem. Contudo, ele entrou no protocolo de Concussão da Fifa e precisará de alguns dias para voltar a atuar. Os quatro atletas vão retornar aos seus clubes para seguir com suas recuperações.

A programação da Seleção de Dorival até duelo contra Argentina

Após a folga nesta sexta, Dorival comandará dois treinos no sábado (22/3) e no domingo (23/3), no estádio Mané Garrincha, palco do embate contra a Colômbia. As atividades devem acontecer no período da tarde. Já na segunda (24/3), o Brasil vai realizar nova sessão de treinamento, mas pela manhã, já que a delegação vai viajar no mesmo dia para Buenos Aires. Assim, a Canarinho só chegará na Argentina um dia antes do jogo, contra as atuais campeãs do mundo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.