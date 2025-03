TJD/RS aplica suspensão de quatro jogos ao técnico do Grêmio

O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD/RS) julgou, na noite da última quinta-feira (20), comportamentos inadequados do técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros. Assim, a entidade decidiu punir o comandante argentino com quatro jogos de suspensão. Ele terá que cumprir esta sanção na próxima edição do Campeonato Gaúcho.

O treinador foi penalizado por agredir Ênio, atacante do Juventude, no segundo jogo pelas semifinais do Estadual, que ocorreu no dia primeiro de março. Além disso, Quinteros ainda invadiu o gramado depois do gol do Imortal. Na ocasião, o argentino foi reclamar de algumas decisões da arbitragem.

Posteriormente, se instalou uma confusão e depois de análise do VAR, e o comandante recebeu o cartão vermelho. Deste modo, cumpriu suspensão automática no primeiro duelo da final do Gauchão. Com isso, será ausência na área técnica em três compromissos do Grêmio na próxima edição do torneio. Ainda há a possibilidade, aliás, de Quinteros entrar com recurso para tentar inverter a decisão da Justiça.

Grêmio terá que pagar multa por críticas de Quinteros

Na sequência do confronto com o Juventude, o treinador ainda participou de coletiva e condenou o regulamento do Campeonato Gaúcho. Por esta ocorrência, o Imortal recebeu uma multa de R$ 5 mil. Isso porque o TJD/RS se apoiou no artigo 34 do Regulamento Específico do Gauchão. O trecho em questão impede que jogadores ou membros da comissão técnica que forem expulsos concedam coletiva.

Em sua defesa, a equipe de assessoria do Tricolor Gaúcho argumentou que o delegado do jogo autorizou a participação de Quinteros. O elenco do Grêmio se reapresentou no CT Luiz Carvalho, na última quinta-feira (20). A partir disso, o técnico terá nove dias de preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro. Na ocasião, a equipe receberá o Atlético, no dia 29 de março, às 18h30, na Arena.

