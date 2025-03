Arias está perto de entrar no top 3 de estrangeiros com mais jogos pelo Fluminense

Renovado até 2028, Jhon Arias se tornou ídolo do Fluminense e encanta o torcedor com boas atuações, sobretudo em momentos decisivos. Assim, o colombiano tem tudo para alcançar mais um recorde com a camisa tricolor. Afinal, soma 207 partidas, sete a menos que Romerito, que é um dos três maiores estrangeiros em número de jogos pelo clube.

Vale destacar que a atual diferença para Dario Conca, líder neste quesito, é de 70 partidas. O meio-campista argentino foi protagonista do título brasileiro de 2010 e disputou 272 partidas pelo clube.

Com mais duas temporadas completas, a tendência é que o meia-atacante se consolide em breve nessa lista. Além de Conca, Arias e Romerito, completam o top 5, o companheiro Germán Cano, que tem 187 jogos, e Russo (1933 – 1944) com 251.

Desde que chegou ao Tricolor, o jogador enfileirou títulos. Entre eles, estão dois dos mais importantes da história do clube carioca: Libertadores de 2023 e Recopa Sul-Americana de 2024.

Por fim, após a Data-Fifa, o atleta voltará ao Tricolor para uma intensa sequência de partidas. A primeira delas será contra o Fortaleza, dia 29, às 18h30 (de Brasília), no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro.

Estrangeiros com mais jogos pelo Fluminense

1 – Conca – 272 jogos

2 – Russo – 251 jogos

3 – Romerito – 214 jogos

4 – Jhon Arias – 207 jogos

5 – Germán Cano – 187 jogos

6 – Espinelli – 174 jogos

7 – Welfare – 162 jogos

8 – Doval – 144 jogos

9 – Renganeschi – 129 jogos

10 – Valencia – 119 jogos

