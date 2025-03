Globo define mudanças em seus programas esportivos; Entenda

A Globo já definiu as mudanças que ocorrerão em programas específicos sobre esporte ou que abordem o tema. A emissora precisou fazer trocas com as saídas de Bárbara Coelho e Lucas Gutierrez da apresentação do “Esporte Espetacular”. A jornalista Karine Alves e Fernando Fernandes serão os seus substitutos. Os comunicadores Joanna de Assis e Luiz Teixeira também terão novas funções. Assim, as modificações serão colocadas em prática a partir do dia 30 de março.

De acordo com a coluna “F5” da “Folha de São Paulo”, Luiz Teixeira será o sucessor de Karine Alves. Portanto, ele ficará responsável por trazer as notícias no bloco de esportes do “Jornal Hoje” e também comandará o bloco paulista no próprio “Esporte Espetacular”.

Inclusive, Luiz também passará a integrar o revezamento da apresentação dos gols no Jornal Nacional, ao lado da própria Karine Alves e Marcelo Lages, da sede de Minas da Globo. Com as alterações, Teixeira deixará o comando do “Tá On”, atração que é transmitida na hora do almoço no SporTV. O profissional de comunicação também não fará mais participações na edição da manhã do “SporTV News”, conduzido por Mariana Fontes.





Joanna de Assis será a substituta de Luiz Teixeira em funções na Globo

A emissora decidiu fixar Joanna de Assis no “Tá On”. Afinal, a jornalista já preenchia a vaga quando Luiz estava de folga. Ela passa a ser a apresentadora titular da atração a partir do dia 31 de março. Além disso, a jornalista também será a substituta de Teixeira no revezamento do comando da edição de São Paulo do “Globoesporte”, especialmente aos sábados.

Com isso, Joanna passará a integrar a apresentação da atração ao lado de Fred Bruno, que é o titular, Gabriela Ribeiro e Alessandro Jodar. Além da competência, Joanna de Assis e Luiz Teixeira ganham espaço na emissora pelo tempo de casa. Ela está na emissora desde 2006 e o companheiro, 2021.

Lucas Gutierrez continuará no comando do programa “Segue o Jogo”, nas quartas em que houver transmissão de partidas pela Globo. A propósito, assumirá a apresentação dos gols no “Fantástico”, que ocorre aos domingos. Sua antiga companheira no “Esporte Espetacular”, Bárbara Coelho deixou a emissora e passará a trabalhar na Cazé TV.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.