Após classificação da Espanha, Yamal rebate críticas de ex-meia do Real Madrid

Lamine Yamal não deixou barato as críticas que sofreu do ex-jogador Rafael Van der Vaart, no intervalo entre os confrontos entre Espanha e Holanda. Afinal, o ex-meio-campista do Real Madrid condenou a performance e atitudes do atacante do Barcelona na partida de ida das quartas de final da Liga das Nações.

O camisa 19 de “La Roja” teve mais uma atuação de destaque no empate em 3 a 3 no jogo de volta das quartas de final da Liga das Nações. Yamal teve participação em um dos gols de Oyarzabal. Em seguida, marcou um belo gol em jogada individual e celebrou com os calções abaixados em ironia às críticas de van der Vaart. Com a igualdade no placar agregado depois dos dois embates, a Espanha venceu nos pênaltis.

Posteriormente à classificação, o atacante do Barcelona celebrou a vaga nas semifinais da Liga das Nações nas redes sociais. Inclusive, fez uma alusão aos comentários do ex-jogador do Real Madrid com deboche.

“Calções abaixados, um gol, pênalti perdido e nas semifinais. Vamos Espanha!”, comemorou Yamal.

Críticas de ex-meia ao astro da Espanha

Entre a partida de ida e volta entre Espanha e Holanda, o ex-meio-campista demonstrou irritação com o desempenho e comportamento do jogador do Barcelona.

“Parecia que Yamal não gostou de enfrentar Hato (lateral holandês). Vejo coisas que começam a me irritar um pouco. Calções um pouco abaixados, não se esforçar muito, gestos um pouco superficiais. É quando eu penso: se você é tão jovem, deveria estar contente por cada minuto que joga com a Espanha. Não importa o quão bom seja, nesta idade tem que demonstrar a cada minuto e a cada jogo. Mas isso não muda o fato de que Hato deixou ele no bolso”, detalhou van der Vaart.

O antigo jogador holandês defendeu o Real Madrid entre 2008 e 2010. Depois de se aposentar, ele passou a atuar como comentarista no canal holandês “NOS”. Em sua nova função, o ex-meio-campista ganhou repercussão por comentários polêmicos e críticas a atletas em atividade.

Com o avanço de fase na Liga das Nações, a Espanha enfrentará a França nas semifinais da Liga das Nações. A partir desta etapa, aliás, a classificação para a final será definida em jogo único. Com isso, o duelo ocorrerá no dia 5 de junho, às 15h45, na Mercedes-Benz Arena, na Alemanha.

