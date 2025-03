Cássio reconhece mau início de ano no Cruzeiro: ‘Mineiro abaixo’

Após o empate do Cruzeiro com o Red Bull Bragantino em 1 a 1 no último final de semana, o goleiro Cássio fez uma análise da sua temporada até aqui pela Raposa. De forma bem honesta, o camisa número 1 do time mineiro reconheceu que está deixando a deseja. Entretanto, ele assegurou que irá melhorar em breve.

“Fiz um Mineiro abaixo. Sempre fui muito honesto, nunca me escondi de críticas. Mas sei quem eu sou, do meu potencial, e continuei trabalhando. Tenho certeza que vou contribuir muito no restante do ano para o Cruzeiro” comentou Cássio.

Vale lembrar que o Cruzeiro começou o ano com eliminação na semifinal da Copa do Brasil, além de três empates em três amistosos contra São Paulo, Atlético-MG e com o próprio Bragantino, e mudança no comando. Fernando Diniz foi substituído por Leonardo Jardim. A Raposa, aliás, ainda busca a primeira vitória no ano sobre equipes da Série A ou B do Brasileirão de 2025. Até aqui, são seis empates e duas derrotas (Atlético-MG e Athletic). Cássio sofreu 10 gols em 11 jogos até aqui.

“A gente fez como se fosse uma pré-temporada. Eles (preparadores de goleiro) tiraram o máximo da gente. Eu, como atleta, tenho que entender como o professor Jardim quer que eu trabalhe… Por mais que eu já tenha experiência, estamos sempre aprendendo e evoluindo. O que é controlável? Me preparar bem, me dedicar”, concluiu o arqueiro.

O Cruzeiro se prepara agora para encarar o Mirassol, neste domingo (30) às 18h30 pela primeira rodada do Brasileirão, no Mineirão.

