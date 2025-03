Paralisação para Data-Fifa reacende concorrência por titularidade no Inter

A paralisação do calendário devido à data Fifa reacende a disputa pela concorrência de quatro vagas no time titular do Inter. O técnico Roger Machado aproveita o hiato de 12 dias sem compromissos para fazer ajustes no Colorado. Com quase duas semanas livre de treinos, o comandante terá que definir pela manutenção da equipe que foi a campo ou por alterações. No próximo final de semana, os gaúchos estreiam no Campeonato Brasileiro. Cinco dias depois será o início da campanha na Libertadores.

Neste período de preparação, o treinador não conta com Rochet, Borré, Carbonero e Valencia, que estão a serviço de suas seleções nas Eliminatórias. Roger estuda realizar mudanças no gol, meio de campo e ataque. Afinal, o arqueiro uruguaio, Thiago Maia, Wesley e o camisa 19 apresentam melhores condições físicas. O planejamento do Inter em recuperar algumas peças importantes antes do segundo jogo da decisão do Campeonato Gaúcho teve sucesso. Com isso, Rochet foi relacionado pela primeira vez na temporada na partida de ida da final do Estadual.

A situação foi a mesma para Borré e Wesley que atuaram por alguns minutos na vitória do Colorado sobre o arquirrival na Arena. O trio estava em tratamento de contusões musculares. Pela questão física, na ocasião, o técnico do Internacional priorizou dar sequência aos atletas que estavam em condições físicas ideais. Portanto, o goleiro Anthoni, além dos atacantes Carbonero e Valencia permaneceram como titulares na partida que definiu o título estadual, no Beira-Rio.

Possíveis alterações no time do Inter para a estreia na Série A

Com o período sem jogos, Rochet, Borré e Wesley conseguiu se aproximar ao nível físico dos demais companheiros. Assim, no atual cenário, a expectativa é de que o trio retorne aos 11 inicias para a estreia no Campeonato Brasileiro. Na oportunidade, o Colorado enfrentará o Flamengo, no próximo sábado (29), às 21h, do Maracanã.

Outra alteração deve ocorrer no sistema defensivo, pois Victor Gabriel será desfalque. Com uma lesão muscular, Juninho é o favorito a assumir a vaga por ser canhoto. Caso se confirme, ele fará a estreia com a camisa do Inter. Outra possibilidade é a manutenção de Rogel na equipe. No meio de campo há um espaço em aberto para formar a dupla de volantes com Fernando.

Bruno Henrique poderia ser baixa por uma lesão, porém, não houve confirmação do problema. Ao mesmo tempo, a diretoria e comissão técnica decidiram reintegrar Thiago Maia ao elenco depois do fracasso em sua venda para o Santos. Ambos brigam por essa vaga. Além disso, Vitinho correspondeu às expectativas com as ausências de Alan Patrick e Wesley por contusão. Desta forma, com a consolidação, a tendência é de que seja por uma escalação inédita.

