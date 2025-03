México supera Panamá e conquista título inédito na Concacaf

Pela primeira vez na história da Liga das Nações da Concacaf, o México se consagra como campeão. Na decisão, os mexicanos bateram o Panamá, por 2 a 1, em duelo realizado no SoFi Stadium.

Logo com sete minutos de jogo, Roberto Alvarado avançou pela linha de fundo e fez um cruzamento que parecia sem tanto perigo. Contudo, o goleiro panamenho Orlando Mosquera errou o tempo de bola na saída da meta e Raúl Jiménez, oportunista, testou pro fundo das redes.

Na reta final da primeira etapa, em meio a uma pressão dos Canaleros, a arbitragem marcou pênalti após Cecilio Waterman ser acertado pelo zagueiro Johan Vásquez dentro da grande área. Na batida, Adalberto Carrasquilla foi na “bola de segurança” e mandou no meio do gol, tirando as chances de defesa por parte de Luis Malagón.

Quando o duelo parecia se dirigir para a prorrogação, o zagueiro José Córdoba colocou o braço na bola dentro da grande área, após cruzamento, e o árbitro guatemalteco Mario Escobar marcou o pênati de maneira imediata. Assim, Jiménez foi pra cobrança e mandou no extremo canto esquerdo de Mosquera. Placar final, 2 a 1 México e conquista continental na Concacaf garantida.

Vale ressaltar que, além da conquista inédita da Tri, esta é a primeira edição da Liga das Nações da Concacaf em que os Estados Unidos não ficam com a taça ou mesmo chegam a decisão. A saber, dessa vez, o US Team parou na semifinal e, na disputa de terceiro lugar, perdeu por 2 a 1 para o Canadá.

