Torcedor da Argentina, brasileiro viaja 2.222 km para acompanhar a seleção: ‘amor especial’

Argentina e Brasil se enfrentam nesta terça-feira (25) pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. E quem vai acompanhar essa partida de pertinho, em Buenos Aires, é o brasileiro Flaviano.

No entanto, ele não saiu de São Paulo e viajou mais de 2.222 km para acompanhar a Seleção Brasileira, e sim para torcer para os ‘hermanos’. Em entrevista ao DSports, o torcedor comentou sobre seu amor e ainda palpitou o placar do confronto.

“Um amor especial pela seleção argentina. Chego a ficar emocionado. Vim direto de SP para cá [Buenos Aires] para ver Argentina. Amanhã vai ser 2-0 para Argentina.”

Além disso, ele mostrou o seu álbum de figurinhas da Copa do Mundo no Qatar, onde a Argentina se consagrou campeã mundial. Nas figurinhas especiais, ele colou quatro do mesmo jogador: Messi. E não parou por ai, em todos os países, incluindo o Brasil, ele utilizou apenas figurinhas do escudo da Argentina e dos jogadores argentinos, ou seja, completou o álbum só com os ‘hermanos’.

Argentina x Brasil

Argentina e Brasil se enfrentam nesta terça-feira (25), às 21h (de Brasília), pela 14° rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. A partida será, portanto, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

A Argentina é líder da classificação, com 28 pontos, e vem de uma vitória por 1 a 0 contra o Uruguai. Por outro lado, o Brasil ocupa a terceira colocação com 21 pontos e venceu na última rodada a Colômbia por 2 a 1.

Para o confronto, o técnico Dorival Júnior já confirmou seis mudanças na escalação. Quatro vão acontecer por conta de suspensão e lesão. Assim, Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães, Alisson e Gerson saem para entradas de Bento, Murillo, André e Joeliton. Já por opção técnica, Wesley entra no lugar de Vanderson e Matheus Cunha na vaga de João Pedro.

Dessa forma, uma vitória brasileira aproxima as equipes na tabela, com uma vantagem de quatro pontos para a seleção da Argentina. Vale ressaltar, portanto, que após o confronto vai faltar apenas quatro rodadas até o fim das Eliminatórias.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.