PSV confirma caso de tuberculose ativa em jogador do elenco

O PSV anunciou, nesta segunda-feira (24), que um de seus jogadores foi diagnosticado com tuberculose ativa. Apesar do baixo risco de infecção, o clube está acompanhando o caso de perto.

“Diagnosticamos um dos jogadores do PSV com tuberculose ativa. O jogador em questão está bem, apesar das circunstâncias. Embora a probabilidade de novas infecções seja pequena, a situação é acompanhada de perto, de acordo com os protocolos habituais”, informou o clube em comunicado.

Dessa maneira, para evitar novos contágios, o PSV já começou a tomar medidas preventivas.

“Iniciamos o rastreamento da origem do caso e dos contatos próximos, e informamos todas as pessoas envolvidas”, explicou.

Além disso, o clube garantiu que não há indícios de que outras pessoas que tiveram contato com o jogador estejam infectadas.

Actieve tuberculose vastgesteld in PSV-selectie Bij één van de spelers van PSV 1 is actieve tuberculose vastgesteld. Hoewel de kans op verdere besmettingen klein is, wordt de situatie volgens de standaard protocollen van de GGD nauwlettend gemonitord. — PSV (@PSV) March 24, 2025

O próximo jogo do PSV está marcado para o próximo domingo (30), contra o Ajax, líder do Campeonato Holandês com seis pontos de vantagem. No entanto, ainda não se sabe se o caso de tuberculose poderá levar ao adiamento da partida.

Ao mesmo tempo, por questões legais, o PSV optou por não revelar a identidade do jogador.

“No contexto da legislação, o PSV não tem o direito de entrar em mais detalhes sobre a identidade do jogador em questão”, encerrou.

