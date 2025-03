Influenciadora é acusada de dar golpe em torcedores por ingressos de Argentina x Brasil

Alguns torcedores que supostamente compraram o ingresso para ver a partida entre Argentina e Brasil, nesta terça-feira (25), em Buenos Aires, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, estão enfrentando problemas. Eles alegam que sofreram um golpe da influenciadora Francisca Pérez, que divulgou a venda da entrada para o confronto.

Com 270 mil seguidores no Instagram, a influencer divulgou os ingressos e cobrou antecipadamente 50% do valor para os torcedores que demonstraram interesse. Assim, as vítimas anunciaram que iriam registrar queixas individuais e coletivas sobre o golpe.

Por outro lado, Frany também entrou com uma queixa por meio do seu advogado. Aliás, a influenciadora anunciou em um vídeo nas suas redes sociais, que ela foi enganada pelo “fornecedor” dos ingressos e também alegou que foi ameaçada e extorquida.

“Fui enganada e ameaçada por uma pessoa que disse que nos forneceria todos os ingressos para a partida Argentina e Brasil nesta terça-feira, 25 de março. Como resultado desse golpe, os ingressos foram vendidos, mas apenas 10% deles foram entregues. Lamentavelmente, devo informar que essa pessoa não entregou o restante, apesar de ter em sua posse todos os pagamentos adiantados feitos pelos compradores. Peço desculpas de todas as maneiras possíveis. As ameaças e exigências de extorsão que estou recebendo de nossos fornecedores de ingressos são extremamente sérias “, disse.

Argentina x Brasil

Argentina e Brasil se enfrentam nesta terça-feira (25), às 21h (de Brasília), pela 14° rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. A partida será, portanto, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

A Argentina é líder da classificação, com 28 pontos, e vem de uma vitória por 1 a 0 contra o Uruguai. Por outro lado, o Brasil ocupa a terceira colocação com 21 pontos e venceu na última rodada a Colômbia por 2 a 1.

Para o confronto, o técnico Dorival Júnior já confirmou seis mudanças na escalação. Quatro vão acontecer por conta de suspensão e lesão. Assim, Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães, Alisson e Gerson saem para entradas de Bento, Murillo, André e Joeliton. Já por opção técnica, Wesley entra no lugar de Vanderson e Matheus Cunha na vaga de João Pedro.

Dessa forma, uma vitória brasileira aproxima as equipes na tabela, com uma vantagem de quatro pontos para a seleção da Argentina. Vale ressaltar, portanto, que após o confronto vai faltar apenas quatro rodadas até o fim das Eliminatórias.

