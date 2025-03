Ronaldo pede desculpas a Neymar após citar sua relação com presidente da CBF

O ex-atacante Ronaldo Fenômeno utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (24), para se retratar com Neymar. Afinal, em uma entrevista, o ex-centroavante insinuou que a relação do camisa 10 com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, não é positiva.

Ronaldo justifica que decidiu pedir perdão por não conseguir provar o seu relato. Além disso, ele prefere evitar potenciais consequências ao astro.

“Deixo aqui o meu pedido de desculpa ao @neymarjr por ter falado da sua relação com o presidente da CBF. Como ex-jogador, sei o quanto histórias mal contadas podem nos prejudicar. Sei também o quanto o seu talento pode fazer a diferença na Seleção Brasileira. É por isso que torço!”, se manifestou o ex-centroavante.

De acordo com o ex-jogador, em entrevista ao “Charla Podcast”, na última sexta-feira (21), houve uma desavença entre o camisa 10 do Santos e o mandatário da CBF. O motivo para o desentendimento seria a grave lesão que o astro sofreu no joelho esquerdo.

Inclusive, Neymar teria apontado o gramado longe das condições ideais da Arena Pantanal como um dos motivos que acarretaram na contusão. Com direito à reclamação por e-mail.

“Pelo que eu sei, ele não se dá bem com o Ednaldo. Porque ele acusa o Ednaldo de que a lesão dele do cruzado foi no campo do Cuiabá, com gramado irregular. Foi o que eu ouvi, não posso afirmar que é verdade”, indicou Ronaldo.

Tentativa de Ronaldo em se tornar presidente da CBF

O ex-centroavante chegou a realizar pré-candidatura para se tornar o próximo presidente da CBF. Contudo, não recebeu o apoio necessário para progredir nesta tentativa. Assim, Ednaldo Rodrigues confirmou sua reeleição até 2030, nesta segunda-feira (24). O dirigente recebeu apoio das 27 federações e 26 cubes.

Ronaldo Fenômeno revelou que Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, desejava assumir o comando da Seleção Brasileira. Em entrevista ao ”Charla Poadcast”, o ex-jogador contou que o italiano mostrou vontade de comandar o Brasil, mas a negociação não aconteceu muito por conta do Real Madrid.

