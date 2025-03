Bolívia x Uruguai: onde assistir, escalações e arbitragem

Bolívia e Uruguai fazem duelo, nesta terça-feira (25), às 17h (de Brasília), em jogo válido pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa. A partida será no Estádio Municipal de El Alto, em La Paz, na Bolívia. Em termos de classificação, a Celeste ocupa a quarta colocação colocação, com 20 pontos. Do outro lado, os bolivianos estão em sétimo, posição que daria vaga na repescagem à Copa do Mundo.

Aliás, o último jogo entre Uruguai e Bolívia foi em junho de 2024 na Copa América nos Estados Unidos. Na ocasião, Darwin Núñez, Facundo Pellistri, Fede Valverde, Maxi Araújo e Rodrigo Betancur balançaram as redes, e o placar no MetLife Stadium terminou 5 a 0.

Onde assistir

A partida entre Bolívia e Uruguai, pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, aliás, terá a transmissão do Sportv.

Como chega a Bolívia

Atualmente, a Bolívia ocupa a sétima posição na tabela, somando 13 pontos em 13 partidas, com quatro vitórias, um empate e oito derrotas. Essa colocação a deixa na zona de repescagem, mantendo vivas as esperanças de classificação. Em sua partida mais recente, a Bolívia perdeu para o Peru por 3 a 1.

Um dos fatores que têm contribuído para essa recuperação, aliás, é a mudança do local dos jogos em casa para o Estádio Municipal de El Alto, situado a 4.090 metros acima do nível do mar, tornando-se o segundo estádio mais alto do mundo. Essa estratégia, afinal, visa aproveitar a altitude como vantagem competitiva contra os adversários.

Como chega o Uruguai

Por outro lado, o Uruguai ocupa a quarta posição nas Eliminatórias, com 20 pontos em 13 jogos, foram cinco vitórias, cinco empates e três derrotas. Para o duelo contra a Bolívia em El Alto, a Celeste terá os desfalques de Giorgian De Arrascaeta e Nicolás De La Cruz, cortados após o jogo contra a Argentina. Mesmo com os desafios da altitude, o técnico Marcelo Bielsa, aliás, buscará manter sua equipe competitiva para se aproximar da classificação ao Mundial.

BOLÍVIA x URUGUAI

14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

Data-Hora: 25/3/2025 (terça-feira), às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Municipal de El Alto, próximo de La Paz (BOL)

Onde assistir: Sportv (fechada)

BOLÍVIA: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquin, Efraín Morales e Cristian Ramírez; Roberto Carlos Fernández, Héctor Cuéllar e Robson Matheus; Ramiro Vaca, Miguel Terceros e Carmelo Algarañaz. Técnico: Oscar Villegas.

URUGUAI: Sergio Rochet; Nahitan Nández, Ronald Araújo, José María Giménez e Marcelo Saracchi; Federico Valverde e Rodrigo Bentancur; Facundo Pellistri, Luciano Rodríguez e Maximiliano Araújo; Darwin Núñez. Técnico: Marcelo Bielsa.

Árbitro: Augusto Aragón (EQU)

Assistentes: Christian Daniel Lescano Guerrero (EQU) e Dennys Hector Guerrero Torres (EQU)

VAR: Carlos Orbe (Equador)

