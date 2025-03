Chile x Equador: onde assistir, escalações e arbitragem

As Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026 se encaminham para o fim. E, nesta terça-feira (25) – dia de rodada cheia -, Chile e Equador medem forças no Nacional Julio Martínez Prádanos, em Santiago (CHL), pela 14ª rodada. A bola rola às 21h (de Brasília).

Os donos da casa, em último, com nove pontos, precisam voltar a pontuar se querem retornar à Copa do Mundo após 12 anos. O Equador, em segundo mesmo começando as Eliminatórias com -3 pontos, não podem “sentar à sombra”, já que estão apenas três pontos à frente do sexto colocado (Colômbia). Vamos conferir, então, como chegam as seleções?

Como chega o Chile

O Chile é dono da pior campanha dentre os mandantes nas Eliminatórias, apesar de seu último jogo em casa ser com vitória sobre a Venezuela. La Roja, no entanto, vem de derrota por 1 a 0 para o Paraguai, caindo para a última posição na tabela.

Vargas, do Nacional-URU, é a principal esperança de gols do chileno. Afinal, seus três gols nas Eliminatórias foram em jogos em casa. Com cinco rodadas para o fim do qualificatório, o Chile precisa da vitória para se aproximar ao menos do sétimo colocado (Bolívia), que vai para a repescagem. Atualmente, La Roja vem quatro pontos atrás e pode reduzir essa desvantagem para apenas um, seguindo sonhando com vaga na Copa – não vai desde 2014, quando caiu perante o Brasil nas oitavas de final.

Como chega o Equador

O Equador, por sua vez, não tem tantas participações em Copas: apenas quatro, contrastando com as nove idas do Chile ao Mundial. Mas o time, que tem Enner Valencia, do Inter, como principal nome, vem de participação em 2022, no Qatar.

E, afinal, La Tri aparenta estar muito perto de se qualificar novamente, já que surge em segundo, com 22 pontos. Já são seis jogos sem derrota (a última foi para o Brasil, em setembro de 2024, pela oitava rodada), com quatro vitórias no período – três consecutivas.

Assim, a equipe de Sebastián Beccacece precisa mais sete pontos para se garantir no Mundial sem a necessidade de “secar” adversários. O já citado Valencia é o artilheiro do Equador nas Eliminatórias, com cinco gols.

Chile x Equador

14ª rodada das Eliminatórias Conmebol – Copa do Mundo 2026

Data e horário: terça-feira, 25/03/2025, às 21h (de Brasília)

Local: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, em Santiago (CHL)

Chile: Cortés; Loyola, Maripan, Diaz e Suazo; Vidal, Echeverria, Cepeda, Pizarro e Aravena; Eduardo Vargas. Técnico: Ricardo Gareca

Equador: Galindez; Ordonez, Torres, Pacho e Estupiñán; Plata, Vite, Caicedo, Franco e Corozo; Valencia. Técnico: Sebastián Beccacece

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Auxiliares: Nicolas Taran (URU) e Martin Sopp (URU)

VAR: Andres Cunha (URU)

Onde assistir: SporTV 3

