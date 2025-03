Pedro Severino, do Bragantino, recebe alta da UTI; veja nota na íntegra

Na noite dessa segunda-feira (24), o jogador do Bragantino, Pedro Severino, de 19 anos, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi transferido para um quarto do Hospital da Unimed em Ribeirão Preto, onde está internado desde o dia 6 de março. O atleta sofreu um grave acidente de carro enquanto se deslocava para o Centro de Treinamento do clube, no dia 4.

De acordo com o último boletim médico, Pedro apresenta uma condição clínica considerada estável, e ele já está respirando sem o auxílio de aparelhos. No entanto, mesmo após a transferência para o quarto, os médicos alertam que o quadro neurológico do jogador ainda requer cuidados específicos, justificando a continuidade da internação.

Severino chegou ao hospital em Ribeirão Preto após complicações surgidas durante seu tratamento inicial em Americana, em São Paulo. O acidente, que ocorreu na Rodovia Anhanguera (SP-330), levou à abertura de um protocolo de morte cerebral, suspenso no dia 5 de março, quando o jovem demonstrou um reflexo de tosse após a retirada da sedação.

“A Unimed Ribeirão Preto informa que o jogador Pedro Severino, de 19 anos, permanece internado desde o dia 6 de março e, segue com quadro clínico estável, sem a necessidade de uso de ventilação mecânica. Contando com respiração de forma espontânea. Sob atendimento de alta complexidade há 19 dias consecutivos, o paciente foi transferido da UTI para o quarto no início da noite desta segunda-feira (24/3) para a continuidade do tratamento”, dizia um trecho do boletim.

O “milagre” de Pedro Severino

A família do promissor atacante falou pela primeira vez à imprensa na semana passada, através de nota oficial. O comunicado trata o caso do jogador como “um milagre” e reitera a fé dos familiares na recuperação completa do jovem.

“Nós temos uma convicção. Ele só está reagindo dessa maneira porque tantas pessoas (inclusive que não conhecemos) estão orando em conjunto e acreditando neste milagre! Sim, ele já é um milagre. Novamente agradecemos do fundo do nosso coração, toda ação em conjunto pela recuperação do Pedro. Nessa vida não teremos como agradecer. É muita fé e esperança”, diz a nota.

Boletim médico na íntegra

“A Unimed Ribeirão Preto informa que o jogador Pedro Severino, de 19 anos, permanece internado no Hospital Unimed Ribeirão Preto, desde o dia 6 de março e, segue com quadro clínico estável. Sem a necessidade de uso de ventilação mecânica, o paciente conta com respiração de forma espontânea.

Sob atendimento de alta complexidade há 19 dias consecutivos, prestado por médicos intensivistas, neurocirurgiões, neurologistas clínicos e equipe multidisciplinar, coordenados pelo médico intensivista Gil Teixeira, o paciente foi transferido da UTI para o quarto no início da noite desta segunda-feira (24/3). A equipe médica esclarece que, o quadro neurológico ainda inspira cuidados e necessita manutenção de internação hospitalar.

O Hospital Unimed Ribeirão Preto reforça seu compromisso de seguir prestando toda a assistência necessária ao paciente e seus familiares.”

