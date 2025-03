Processo de racismo contra Vini Jr. é arquivado na Espanha

O Ministério Público de Barcelona arquivou processo que abordava denúncia de racismo contra o atacante Vini Jr. O processo em questão se referia a caso ocorrido em outubro de 2023, durante o clássico entre Barcelona e Real Madrid, na Catalunha. A informação é da agência de notícias espanhola ‘EFE’.

A conclusão dos responsáveis pelo arquivamento é de que houveram cânticos em tom ofensivo contra o avante brasileiro. Entretanto, sem o contexto de caráter racial para categorizá-las como racismo, já que não houve clareza no real conteúdo das ofensas.

Outro elemento que o MP de Barcelona usou para suportar a decisão foi o contexto dos cantos em questão. Isso porque LALIGA possui um protocolo de imediata paralisação para situações envolvendo casos de ofensas racistas identificadas em qualquer partida, algo que não ocorreu no duelo em questão.

Em pouco mais um ano, este é o segundo caso arquivado envolvendo denúncia de racismo contra Vini Jr. Em janeiro de 2024, um juiz de Pamplona decidiu pelo arquivamento do processo envolvendo situação durante duelo entre Osasuna e Real Madrid.

A saber, no embasamento da decisão, o magistrado constatou que “os fatos podem constituir crime”. Contudo, o problema recaiu na impossibilidade de determinar a identidade dos autores do crime com as evidências disponíveis.

