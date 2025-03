Grêmio oficializa empréstimo de Adriel ao Athletic até o fim da temporada

O Grêmio concluiu as negociações para emprestar o goleiro Adriel ao Athletic até o fim da atual temporada. Assim, a confirmação da transferência ocorreu com postagem de ambos os clubes, nesta terça-feira (25). A princípio, o vínculo expira no último dia do ano, mas há uma opção de compra.

Com isso, o Esquadrão de Aço terá a possibilidade de adquirir os direitos federativos e econômicos do arqueiro ao fim do empréstimo, de acordo com comunicado do Imortal. Adriel chega ao Athletic com o foco na disputa da Série B, já que o time foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil, exatamente pelo Tricolor Gaúcho.

Antes de avançar na transferência, o goleiro renovou o seu contrato com o Grêmio por mais duas temporadas. No ano passado, ele defendeu o Bahia, também por empréstimo. Na ocasião, Adriel disputou 13 jogos pela equipe nordestina.

Inclusive, o atleta perdeu espaço no Imortal por alguns comportamentos indisciplinares. Além disso, houve dificuldades no processo de ampliação do seu vínculo pelo relacionamento do clube com o empresário de Adriel.

Em março de 2023, o goleiro passou a ter Pablo Bueno como o seu representante. O agente, aliás, cuida da carreira de Ferreirinha, ex-atacante do Tricolor Gaúcho. Quando ainda atuava pela equipe, o jogador passou pela mesma situação do arqueiro e foi afastado.

Grêmio já anunciou substituto de Adriel

O Grêmio já divulgou a contratação de Jorge, que defendeu o Pelotas, na última edição do Campeonato Gaúcho. O Imortal chegou a um acordo com o Gaúcho, clube da cidade de Passo Fundo, que disputa a Segunda Divisão do Estadual e era o dono dos direitos econômicos de Jorge. A transferência ocorreu em definitivo e com vínculo por duas temporadas.

Incialmente, o acerto propôs uma divisão do passe do goleiro em 50% entre os clubes. Posteriormente, no vínculo haverá a possibilidade do Tricolor Gaúcho ainda adquirir mais 30% dos direitos econômicos, caso concorde em pagar um valor previamente estabelecido. A princípio, Jorge será a terceira opção como goleiro no Grêmio, atrás de Tiago Volpi e Gabriel Grando, respectivamente.

