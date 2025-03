Juventude x Botafogo, pelo Brasileirão Sub-20: onde assistir e escalações

O Juventude vai receber o Botafogo nesta quarta-feira (26), às 15h (de Brasília), no Estádio Municipal Homero Soldatelli, pela terceira rodada do Brasileirão Sub-20. Sem vitórias até o momento na competição, o Alviverde é o lanterna da tabela. Por outro lado, o Glorioso ocupa o 10º lugar, com três pontos. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

Até o momento não há informações sobre transmissão oficial.

Como chega o Juventude

Com apenas um jogo até o momento na competição, o Juventude perdeu para o Cuiabá por 6 a 0 fora de casa e, portanto, é o lanterna da competição. Agora, vai encarar dois jogos seguidos como mandante para tentar correr atrás do prejuízo: contra o Botafogo e, posteriormente, contra o Palmeiras.

O técnico Filipe Dias lida com desfalques pontuais para a próxima partida, incluindo os defensores Kauã Costa e Clébio, que apresentaram desgaste físico recentemente. A comissão técnica monitora a condição dos atletas para evitar riscos maiores.

Como chega o Botafogo

Após perder para o Santos na primeira rodada do torneio, por 4 a 1, fora de casa, o Glorioso se recuperou e, como mandante, venceu o América-MG por 2 a 0 no último desafio. Então agora, quer emendar uma sequência de vitórias para subir na tabela.

Para o duelo, o time carioca não tem desfalques confirmados até o momento. Porém, o técnico Rodrigo Bellão não poderá comandar a equipe nos próximos dois desafios, segundo o jornalista Bernardo Pinho. Afinal, o técnico está na Granja Comary, em Teresópolis, para tirar a licença A de treinador da CBF. Rodrigo Aragonez, portanto, assumirá o time nas respectivas partidas.

JUVENTUDE x BOTAFOGO

3ª rodada – Brasileirão Sub-20

Data-Hora: 26/03/2025 (quarta-feira), às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Municipal Homero Soldatelli, Flores da Cunha (RS)

Onde assistir: –

JUVENTUDE: Luiz Turatto; Luiz Eduardo, Bernardo, Eduardo Lopes e Gabriel Borges; Kaynan, Sasso e Gui Teixeira. Alex Martins, Lucas Fernandes e Beto. Técnico: Filipe Dias

BOTAFOGO: Cristiano; Huguinho, Marquinhos, Justino e Thiago Lauro; Lucyo, Rafael Lobato e Cauã Zappelini; Kayke, Yarlen e Matheus Fortunato. Técnico: Rodrigo Aragonez

Árbitro: Francisco Soares Dias (RS)

Assistentes: Conrado Bittencourt Berger e Otavio Legramanti (RS)

VAR: –

