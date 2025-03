Brasil não vence no Monumental há quase 30 anos; veja retrospecto

A Seleção Brasileira jogará na noite desta terça-feira (25) pela 22ª vez no Monumental de Nuñez, palco da partida contra a Argentina, às 21h, pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa de 2026. O estádio já recebeu 21 compromissos do Brasil, que lá enfrentou os donos da casa em 15 jogos e teve três vitórias, seis empates e seis derrotas.

Além dos jogos contra os argentinos, o Brasil jogou diante do Peru, Itália, Bolívia, Uruguai, Paraguai e Chile no estádio. O histórico geral da Amarelinha no Monumental, aliás, é de oito vitórias, sete empates e seis derrotas. O retrospecto reúne competições como as Copas do Mundo, América e Roca, a Taça do Atlântico e as Eliminatórias, além de amistosos.

No entanto, a última vitória da Seleção no Monumental de Nuñez foi há quase 30 anos. Isto aconteceu em amistoso contra a Argentina realizado no dia 8 de novembro de 1995, que terminou com o placar de 1 a 0. O gol foi de Donezeti Pantera aos 21 minutos do primeiro tempo após assistência de Amaral.

Aliás, a última partida que a Seleção disputou no Monumental foi em 13 de novembro de 2015, quado houve empate por 1 a 1, pelas Eliminatórias da Copa de 2018. O meia Lucas Lima, afinal, marcou o gol do Brasil, em cujo elenco estavam Alisson, Danilo e Neymar.

Inaugurado em 1938, o estádio localizado na capital argentina, Buenos Aires. Ele foi reformado recentemente e é o maior da América do Sul, com capacidade para cerca de 85 mil pessoas. Por fim, é também a casa do River Plate e foi o local da última final da Conmebol Libertadores entre Atlético-MG e Botafogo.

Veja os últimos jogos do Brasil no Monumental

– 8/11/1995 – Brasil 1 x 0 Argentina – Donizete – Amistoso;

– 4/09/1999 – Brasil 0 x 2 Argentina – Amistoso;

– 5/09/2001 – Brasil 1 x 2 Argentina – Ayala (contra) – Eliminatórias;

– 8/06/2005 – Brasil 1 x 3 Argentina – Roberto Carlos – Eliminatórias;

– 13/11/2015 – Brasil 1 x 1 Argentina – Lucas Lima – Eliminatórias.

