Flamengo estabelece vender mais jogadores do que comprar em 2025

Como já apresentado na última reunião do Conselho Deliberativo, o Flamengo buscar arrecadar R$ 1,5 bilhão em receitas. Uma delas é vender jogadores. Nesta temporada, o Rubro-Negro pensa em negociar do que comprar jogadores. Diante disso, o clube aposta em Wesley, que pode render mais dinheiro aos cofres rubro-negros.

De acordo com o “ge”, o Flamengo entende que o movimento de contratações no segundo semestre de 2024 colocou as finanças em xeque. Por isso, na primeira janela de transferências do ano, o clube vendeu o zagueiro Fabrício Bruno e optou por não renovar com David Luiz. Além disso, o Rubro-Negro comprou apenas o atacante Juninho, já que Danilo chegou ao clube sem custos.

Assim, Bap acredita que pode lucrar a venda de Wesley e chegar próximo da receita desejada. O técnico Filipe Luís até disse em coletiva que Wesley iria escolher onde jogar em junho por conta da qualidade e talento do lateral.

“Tem um atleta aí que acho que vamos vender por 40 milhões de euros”, disse Bap em reunião no Conselho Deliberativo na última quinta-feira.

Recentemente, o Flamengo recusou uma proposta de 25 milhões de euros pelo lateral-direito no início do ano e espera lucrar ainda mais na próxima janela. Neste momento, ele está com a Seleção Brasileira e dever ser titular no jogo contra a Argentina, no Monumental de Núñez.

Por fim, o Flamengo deve vender de forma definitiva Carlos Alcaraz, emprestado ao Everton. O clube da Inglaterra, aliás, já acionou a cláusula de compra mesmo com a meta ainda não sendo batida pelo jogador. Ou seja, é mais uma “grana” nos cofres rubro-negros.

