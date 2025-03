Apresentado, Elias explica escolha pelo Botafogo: ‘Não é para qualquer um’

Com atraso, o Botafogo apresentou, enfim, nesta terça-feira (25), no Estádio Nilton Santos, o centroavante Elias. Formado pelo Grêmio, clube pelo qual tornou-se bicampeão gaúcho, o atacante passou os últimos anos na Major League Soccer, a liga profissional dos Estados Unidos, onde defendeu New York Red Bulls e Real Salt Lake. No entanto, o jogador sentia que o momento era de voltar para o Brasil. E nada melhor que o Botafogo, atual campeão brasileiro e da América do Sul. Ele, então, explica a escolha pelo Mais Tradicional e festeja vestir a Estrela Solitária, com vínculo até dezembro de 2027.

“É uma grande oportunidade na minha carreira. Estou aqui para ajudar o clube a repetir o ano passado ou, quem sabe, alcançar até mais. Me sinto em casa. Estou leve e confiante para fazer o meu trabalho muito bem. Quando estava no Red Bull, já havia o contato do Botafogo. E sempre disse aos meus agentes que gostaria de vir para cá. Usar esta camisa não é para qualquer um”, ressaltou o novo reforço.

Para Elias, a pressão de estar em um time multicampeão não será um obstáculo para o seu trabalho no Botafogo.

“Todo grande clube tem pressão. Estou tranquilo e com a cabeça boa para desenvolver o meu futebol. Temos que saber filtrar. Pressão, para mim, é motivação”, respondeu.

Centroavante do Botafogo está pronto para domingo

Sem atuar desde dezembro, Elias se coloca à disposição do técnico Renato Paiva para a estreia do Botafogo no Campeonato Brasileiro. O Glorioso visita o Palmeiras, neste domingo (30), no Allianz Parque, no duelo entre o atual campeão e vice nacional.

“Fisicamente, estou muito bem. Neste período sem jogos, foquei mais na questão física. Todos estão na melhor forma possível para domingo. Estamos prontos”, assegurou o centroavante.

Curiosamente, Elias já conhece bem alguns jogadores do atual elenco do Botafogo. O atacante Nathan e lateral-esquerdo Cuiabano jogaram com o reforço no Grêmio. Já o meia-atacante Santi foi rival nos Estados Unidos. Afinal, defendia o New York City antes de assinar com o Mais Tradicional.

