Em reta final de recuperação, Neymar curte mais uma folga ao lado da filha Mavie

Durante sua recuperação, portanto, o jogador falou em vídeo recente sobre o processo para retornar aos gramados.

“Tinha que dar uma reforçada em todos os aspectos. Não só na posterior, mas como quadríceps. Enfim, tudo. Estou feliz com o resultado. A gente já pode trabalhar no campo. Mudar os treinos e agora é só evoluir”, disse.

Vale ressaltar, portanto, que os outros quatro dias de folga Neymar também deixou registro nas redes sociais curtindo com a família, em Mangaratiba, na última semana. A viagem também marcou a reconciliação do jogador com a namorada Bruna Biancardi após polêmicas sobre uma nova suposta traição do craque durante uma festa em uma chácara em Araçoiaba.

Lesão de Neymar

No domingo (2), Neymar sentiu a coxa esquerda no confronto pelas quartas de final do Paulistão contra o Bragantino, e precisou ser substituído. Já na partida contra o Corinthians, pela semifinal da competição no último domingo (9), a presença do jogador no banco causou espanto. Ele não entrou ao longo da partida e o Peixe perdeu por 2 a 1, sendo eliminado.

Dessa forma, horas após o fim do confronto, o jogador se pronunciou nas redes sociais. Ele afirmou que sentiu um desconforto apenas na quinta-feira (6) e foi reavaliado na manhã de domingo, antes do confronto, e sentiu novamente.

“Tudo que eu queria era estar em campo hoje e ajudar de alguma forma meus companheiros… Mas, na quinta-feira passada, senti um desconforto e isso me impossibilitou de estar em campo hoje. Fizemos um teste hoje de manhã e eu acabei sentindo novamente! Infelizmente faz parte do futebol… Não deu hoje, mas voltaremos ainda mais fortes para lutar pelos nossos objetivos!”, afirmou Neymar.

Neste período, o jogador chegou a ser convocado por Dorival Júnior para defender o Brasil nos confrontos contra a Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, mas sofreu o corte por conta da lesão. Dessa forma, Neymar está há quase um mês em tratamento e próximo de retornar.

Vasco x Santos

Vasco e Santos se enfrentam na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo (30), às 18h30 (de Brasília), em São Januário. Assim, o Peixe volta a disputar a Série A após conquistar o título da segunda divisão na última temporada. Apesar de estar em fase final de recuperação, a presença de Neymar no confronto ainda não está confirmada.