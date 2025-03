Contagem regressiva! Galvão Bueno promete essência polêmica em reestreia pela Band

De volta à Band após 43 anos, Galvão Bueno garante preservação à essência polêmica em seu novo desafio na carreira. O narrador estreia na emissora na próxima segunda-feira, 31 de março, às 22h30, com o programa ‘Galvão e Amigos’, que seguirá o formato do ‘Bem, Amigos!’, sucesso por duas décadas no SporTV.

“Meu mundo está aqui, é a TV. Elogiado ou xingado. Eu vou continuar polêmico como sempre fui”, afirmou o novo apresentador em coletiva de imprensa, na sede da emissora, em São Paulo, nesta segunda-feira (24).

A nova atração do canal reunirá nomes conhecidos do público e da trajetória do narrador: Mauro Naves, Casagrande, Paulo Roberto Falcão e Vanderlei Luxemburgo. O elenco estará reunido semanalmente para debates e entrevistas sobre o mundo esportivo, especialmente o futebol. Além do programa, Galvão fará participações esporádicas no ‘Jornal da Band’ e seguirá comentando a Fórmula 1.

“Farei participações no Jornal da Band. Não vou ficar sem dar pitaco na Fórmula 1, né? Afastei a possibilidade de narrar, mas vou aparecer de vez em quando. E tem outros projetos sendo analisados para o futuro”, adiantou o comunicador.

Galvão Bueno recusa chance na F1

O apelo público para o retorno da voz marcante do narrador à Fórmula 1 acabou não atendido. Mesmo sem qualquer impeditivo contratual, o comunicador não se vislumbrou com a possível retomada às locuções da modalidade e sequer teve o nome cotado para suceder Sérgio Maurício – que passou um tempo afastado por ofensas sexistas contra a deputada Erika Hilton.