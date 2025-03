Internacional estipula retorno de Bruno Tabata para segunda rodada da Série A

O Internacional se mostra esperançoso também com o retorno do meio-campista Bruno Tabata no começo de abril. O clube planeja que o jogador volte a ficar disponível para o técnico Roger Machado no segundo compromisso da equipe pelo Campeonato Brasileiro. A previsão é que o embate com o Cruzeiro, no Beira-Rio, ocorra entre os dias 5 e 6 do próximo mês.

Tabata nem sequer estreou na temporada devido ao problema físico. O meio-campista encontra-se na quinta semana de tratamento da lesão muscular na coxa esquerda. O camisa 17 reclamou de dores musculares na região ainda durante a pré-temporada, quando focava em melhorar sua condição física. Posteriormente, exames de imagem constataram a lesão. Inclusive, houve uma frustração com Bruno, pois em fevereiro, ele já fazia alguns trabalhos no campo. Contudo, houve um retrocesso em sua recuperação.

Por isso, o departamento médico do clube precisou adiar o seu retorno aos gramados e ser desfalque em todo o Campeonato Gaúcho. A decisão priorizava evitar antecipar etapas da recuperação, arriscar um retorno e consequentemente ele retornar ao departamento médico em pouco tempo. Por sinal, há uma chance de Tabata passar a integrar a delegação que viaja para Salvador, onde o Colorado irá estrear na Libertadores, diante do Bahia.

Entretanto, é um cenário com pouca probabilidade de se concretizar. Afinal, o prazo ideal é para o duelo seguinte. O Inter construiu um planejamento especial para o camisa 17 na atual temporada. A programação privilegia a sua evolução física. Isso porque a integração de Bruno na equipe ocorreu no segundo semestre do ano. Na ocasião, ele rapidamente tornou-se uma peça, mas sem um cuidado com a sua parte física. Posteriormente, Tabata entrou em campo longe das condições ideais para ajudar o Internacional a carimbar a vaga na fase de grupos da Libertadores.

Aposta em Vitinho deu certo e atacante supriu ausências no Internacional

Importante ressaltar que Gabriel Carvalho, com quem Bruno disputava posição desde a sua chegada na segunda metade do ano, também não atuou em 2025. Ainda em janeiro, sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo e precisou passar por cirurgia para corrigir o problema. Ele se machucou durante um jogo-treino com a Seleção Brasileira sub-20. Devido ao problema, o meio-campista foi cortado e não disputou o Sul-Americano da categoria. No atual cenário, o meio-campista encontra-se em estágio final de recuperação.

Com a lacuna no time, o recém-contratado Vitinho aproveitou as oportunidades e se consolidou na equipe titular. A propósito, com cinco gols até aqui, ele é o artilheiro do Colorado na temporada. O próximo compromisso do Internacional será a sua estreia no Campeonato Brasileiro. Na ocasião, os gaúchos enfrentarão o Flamengo, no próximo sábado (29), às 21h (de Brasília), no Maracanã.

