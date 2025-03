Ronaldinho parabeniza Atlético pelo aniversário de 117 anos: ‘Inesquecível’

Um dos maiores ídolos da história do Atlético, o meia Ronaldinho Gaúcho parabenizou o Galo pelos 117 anos de existência, comemorados em 25 de março.

Em suas redes sociais, o “bruxo” recordou sua passagem pelo clube.

“Parabéns, Atlético, pelos 117 anos de história… O Galo é inesquecível”, escreveu o ex-camisa 10, em uma postagem no Instagram.

Ronaldinho chegou ao Atlético em 2012, após uma breve passagem pelo Flamengo. Pelo time mineiro, disputou 87 partidas e marcou 28 gols.

Com a camisa alvinegra, Ronaldinho foi o principal responsável pela conquista da Copa Libertadores de 2013. Ele também levantou as taças do Campeonato Mineiro de 2013 e da Recopa Sul-Americana de 2014.

