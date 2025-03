Fluminense ganha opções para estreia no Brasileirão

O Fluminense poderá contar com reforços internos para a estreia no Brasileirão, no sábado (29), contra o Fortaleza. Nesta terça-feira (25), o meia Renato Augusto voltou, enfim, a treinar e poderá reforçar a equipe de Mano Menezes. O camisa 7 estava fora de ação desde 26 de janeiro, sua única aparição na temporada. Foi quando sofreu lesão no ombro esquerdo.

Além dele, Joaquín Lavega retornou após período na seleção do Uruguai e pode vir a estrear pelo Fluminense. O ponta ainda não atuou desde sua chegada, em fevereiro deste ano. Outro reforço que ainda não foi a campo é o paraguaio Rúben Lezcano.

LEIA MAIS: André revela aposta com João Gomes em Fla-Flu do Carioca

O meia ofensivo chegou na reta final do Campeonato Carioca e, por isso, não foi inscrito a tempo para a competição. Dessa forma, o jogador fica à disposição de Mano Menezes para o duelo de sábado.

Por outro lado, o comandante segue sem contar com os lesionados. O lateral-esquerdo Gabriel Fuentes e os meias Riquelme Felipe e Isaque estão fora de ação. Eles devem retornar em cerca de dois meses. O colombiano tem lesão na coxa direita, enquanto Riquelme tem entorse no joelho esquerdo. Já Isaque, por fim, sofreu contusão no ligamento colateral medial do joelho direito.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.