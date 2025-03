Polícia faz buscas na sede da Federação Portuguesa de Futebol

A Polícia Judiciária fez buscas nesta terça-feira na sede da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) por suspeitas de corrupção, participação indevida em negócios e fraude fiscal. Com autorização do Ministério Público, foram apreendidos computadores, celulares e outros equipamentos que podem ajudar na investigação.

A ação faz parte de um inquérito iniciado em 2021 sobre a venda da antiga sede da FPF, localizada no centro de Lisboa. A negociação aconteceu durante a gestão de Fernando Gomes, que deixou a presidência recentemente, mas ele não está entre os investigados.

Em comunicado, a Polícia Judiciária informou o cumprimento 20 mandados de busca e apreensão em residências, uma instituição bancária, empresas e escritórios de advocacia.

Veja o comunicado da Polícia Judiciária:

“No decurso da investigação foram identificadas um conjunto de situações passíveis de integrarem condutas ilícitas relacionadas, sobretudo, com a intermediação da venda da antiga sede pertencente à Federação Portuguesa de Futebol, na Rua Alexandre Herculano, nº58, Lisboa. O imóvel foi vendido por onze milhões duzentos e cinquenta mil euros.

Na investigação, que se encontra a ser dirigida pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, estão em causa factos suscetíveis de integrarem os crimes de recebimento indevido de vantagem, de corrupção, de participação económica em negócio e de fraude fiscal qualificada.

As diligências foram executadas por 65 Inspetores e 15 Especialistas de Polícia Científica da PJ, contando ainda com a participação de cinco juízes de instrução criminal, seis magistrados do Ministério Público e quatro representantes da Ordem dos Advogados.

A investigação prosseguirá com a análise à prova agora recolhida e com os competentes exames e perícias, visando o cabal apuramento da verdade e a sua célere conclusão”.

