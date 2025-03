Di María ironiza declaração polêmica de Raphinha antes de Brasil e Argentina

A declaração polêmica de Raphinha no período que antecede ao embate entre Brasil e Argentina, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, segue com desdobramentos. Ángel Di María, histórico jogador da seleção albiceleste, ironizou a afirmação do atacante do Barcelona.

Em uma postagem que visava provocar Raphinha, o campeão mundial com a Argentina fez um comentário com emojis de risada em tom de deboche. A postagem em questão relembrava o lance em que o zagueiro Otamendi deu uma cotovelada no rosto do atacante do Brasil. O episódio ocorreu no último embate entre as seleções pelas Eliminatórias para Copa do Mundo, no Maracanã.

Di María não estará presente no clássico, pois anunciou a aposentadoria da seleção albiceleste no final do ano passado. Assim, dá sequência a sua carreira somente no Benfica. A própria esposa de Raphinha manifestou-se e tentou amenizar a reprodução da fala polêmica.

Os técnicos das duas seleções foram questionados sobre a afirmação do jogador do Brasil. Com isso, Dorival Júnior e Lionel Scaloni adotaram discurso pacífico para evitar um cenário ainda mais inflamado. Contudo, jornalistas da Globo classificaram a atitude de Raphinha como desnecessária. Houve argumentação de falta de inteligência, pois a provocação seria mais um incentivo para os argentinos.

Declaração de Raphinha incendeia o clássico entre Brasil e Argentina

O atacante Raphinha, um dos principais nomes do Brasil, prometeu deixar a sua marca diante da arquirrival Argentina. Em tom um tanto quanto provocativo e incentivado pelo entrevistador Romário, o jogador do Barcelona falou em “porrada”.

“Porrada neles! Sem dúvida! Porrada neles! No campo e fora do campo se tiver que ser! Vou fazer o gol, vou com tudo. Que se f**** eles”, frisou Raphinha em entrevista à “Romário TV’.

Vale lembrar que as seleções se enfrentam nesta terça-feira (25), às 21h (de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires (ARG). O duelo é válido pela 14ª de 18 rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e um empate já garante a Argentina no Mundial. Assim, uma vitória brasileira em gramado argentino teria um gostinho especial.

