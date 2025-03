Sem os convocados, Ramón Díaz promove treino tático no Corinthians

O Corinthians segue se preparando para a finalíssima do Campeonato Paulista diante do Palmeiras, na próxima quinta-feira (27), na Neo Química Arena. Na manhã desta terça, a comissão técnica comandou o primeiro tempo tático da semana. Dessa maneira, a atividade não contou com os cinco selecionáveis do Timão nesta Data Fifa. São eles: André Carrillo, José Martínez, Ángel Romero, Félix Torres e Memphis Depay.

Segundo informou o Corinthians, os atletas fizeram uma ativação na academia, aqueceram no campo e participaram de dois trabalhos técnicos de troca de passes com movimentação e posse de bola com pressão simulada do adversário.

Na reta final da atividade, o técnico Ramón Díaz realizou um trabalho tático e promoveu testes no time que deve encarar o Palmeiras. No entanto, apenas nesta quarta-feira que o treinador deve ter todo o elenco à disposição, incluindo os convocados para os jogos da Data Fifa.

Memphis Depay era esperado no CT Joaquim Grava nesta terça-feira, porém o holandês não chegou a tempo em São Paulo de volta da Europa, por conta dos jogos da Holanda contra a Espanha pela Liga das Nações. O atacante retornou em voo fretado pelo Corinthians, que conta com sua presença contra o arquirrival.

Corinthians e Palmeiras enfrentam-se nesta quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo segundo e decisivo jogo da final do Campeonato Paulista. Por ter vencido na ida por 1 a 0, o Timao joga com a vantagem do empate para se sagrar campeão.

