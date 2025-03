Manchester City tenta contratação de Rodrygo

O Manchester City definiu um alvo para reforçar o ataque na próxima temporada. De acordo com informações do programa espanhol ‘El Chiringuito’, representantes do clube inglês se reuniram com o pai de Rodrygo para tentar convencê-lo a trocar o Real Madrid pelos Citizens.

O encontro teria ocorrido há mais de duas semanas, e o City teria oferecido um salário superior ao que Rodrygo recebe atualmente. Além disso, o brasileiro seria escalado na ponta esquerda, posição onde enfrenta forte concorrência no Real Madrid, devido à presença de Vini Jr e Mbappé.

Para o técnico Pep Guardiola, Rodrygo seria um reforço importante, já que Jack Grealish (dois gols na temporada) e Jérémy Doku (seis gols) não vêm apresentando o desempenho esperado. O brasileiro, por sua vez, já soma 14 gols e oito assistências em todas as competições.

No entanto, mesmo que o Manchester City consiga convencer Rodrygo, ainda precisará negociar com o Real Madrid. O atacante tem contrato até 2028 e uma multa rescisória de 1 bilhão de euros, segundo informações da imprensa espanhola.

Aos 24 anos, Rodrygo está em sua sexta temporada pelo Real Madrid e se consolidou como peça fundamental no time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti. Durante sua trajetória no clube, já conquistou 13 títulos, incluindo três LaLigas e duas Champions.

