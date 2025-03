Dono do Cruzeiro fala sobre expectativas para 2025, contratações e sonho de Libertadores

O empresário Pedro Lourenço, proprietário da SAF do Cruzeiro, compartilhou suas expectativas para 2025, as novas contratações da Raposa e a possibilidade de voltar a disputar a Copa Libertadores.

Dessa maneira, o dirigente cruzeirense destacou que há chances de novas contratações para o clube em breve.

“Contratação no futebol é algo que nunca pode ter a palavra ‘encerrou’. Se surgir alguma oportunidade até o fim do campeonato, estamos abertos a novos negócios”, afirmou.

Desde o retorno à Série A, o Cruzeiro ainda não conseguiu realizar um Campeonato Brasileiro que animasse seu torcedor. Contudo, a expectativa para a temporada atual, com um elenco reforçado, é de fazer uma boa campanha.

“Futebol é emocionante. Eu era torcedor, virei dirigente, até o dia do jogo tudo parece tranquilo, mas no dia da partida o coração bate forte. Não é fácil. Vamos entrar no Brasileiro para fazer um bom campeonato e chegar o mais longe possível”, completou.

A última participação do Cruzeiro na Copa Libertadores ocorreu em 2019, ano em que o clube foi rebaixado para a Série B. Desde então, a Raposa não retornou ao torneio continental, o que também é um dos principais objetivos da gestão.

“O nosso objetivo é voltar para a Libertadores no próximo ano. Vamos trabalhar para alcançar a melhor posição possível”, concluiu.

