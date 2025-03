Ex-Vasco põe volante do Flamengo como destaque de sua posição no país

O meio-campista Andrey Santos elogiou Erick Pulgar, do Flamengo, em entrevista à “ESPN”. O jogador revelado pelo Vasco exaltou o chileno e acredita que ele seja um dos principais jogadores da posição no país.

“Eu gosto muito de assistir ao futebol, gosto muito do Bruno Guimarães. Mas para citar um que não recebe tanto destaque da mídia, mas que eu acho um dos melhores volantes que joga no futebol brasileiro, senão o melhor, o Pulgar. Sempre achei ele muito bom, muito inteligente”, explicou Andrey.

Ele ainda frisou que vê uma semelhante entre a maneira que o Flamengo joga e o Strasbourg, equipe que ele atua na temporada por empréstimo.

“Acho que a forma que o Filipe Luís joga é bastante parecida com a linha do Strasbourg. E como eu gosto de assistir aos jogos, eu sempre reparo no Pulgar. Ele tem uma inteligência, faz o jogo andar com uma facilidade, faz a bola chegar nos meias com uma tranquilidade. Eu vejo que muitas das vezes passa despercebido a função do volante que é marcar bem e fazer o jogo fluir”, complementou o meio-campista.

Atual desempenho de Andrey e do chileno no Flamengo

Após um início de oscilação na Europa, com pouco espaço no Chelsea, Andrey foi emprestado ao Nottingham Forest, também da Inglaterra. Contudo, não foi uma peça tão útil. Até que os Blues lhe cederam ao Strasbourg, da França. Ele permaneceu no time para a atual temporada e se destaca com nove gols e duas assistências em 26 jogos. Por sinal, aparece entre os oito principais artilheiros da liga local.

Pulgar passou a defender o Flamengo em 2022 e no ano seguinte viveu seu melhor momento na equipe sob o comando de Sampaoli. Em 2024, o volante caiu de rendimento, mas recuperou a confiança quando Filipe Luís assumiu o comando. Posteriormente, o chileno tornou-se um jogador de confiança e retomou o melhor nível de sua performance.

