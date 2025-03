Real Madrid está perto de contratar jogador do Liverpool

O Real Madrid está perto de anunciar o primeiro reforço para a próxima temporada. De acordo com informações do ‘The Athletic’, o clube espanhol está em negociações avançadas para contratar o lateral-direito Trent Alexander-Arnold, do Liverpool.

LEIA MAIS: Manchester City tenta contratação de Rodrygo

O defensor inglês, de 26 anos, está no final de seu contrato com o Liverpool e pode chegar sem custos ao time merengue. Além disso, a mesma fonte revela que o Real Madrid deve informar o clube inglês assim que o acordo for fechado, o que ainda não ocorreu.

Desde janeiro, o Real Madrid tem trabalhado para convencer o jogador a se transferir para a capital espanhola.

Caso a transferência aconteça, Alexander-Arnold terá sua primeira experiência fora do Liverpool. Na atual temporada, o lateral-direito soma três gols e sete assistências em 39 partidas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.