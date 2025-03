De la Cruz discutiu com Bielsa antes de corte do Uruguai, diz jornal

Uma nova versão sobre a liberação de De La Cruz da seleção do Uruguai veio à tona nesta terça-feira (25). A princípio, a Celeste cortou o volante do Flamengo do confronto contra a Bolívia pelo jogo ser na altitude de El Alto. No entanto, uma nova história surgiu na imprensa do país e informou uma discussão entre o jogador e o técnico Marcelo Bielsa.

De acordo com jornal uruguaio ‘DSports’, o clima entre De La Cruz e Marcelo Bielsa ficou quente no vestiário após jogo da Celeste contra a Argentina. Diante dessa situação, a comissão técnica da seleção decidiu desconvocar o meio campista do Flamengo.

Assim, De La Cruz se reapresentou junto aos companheiros do Flamengo com foco na preparação para a estreia no Brasileirão. Além dos treinos da segunda (24) e na terça (25), o técnico Filipe Luís terá mais dois exercícios para definir o time titular do Fla no primeiro jogo da competição nacional.

Crise no Uruguai?

Esta não é a primeira discussão de um jogador com Marcelo Bielsa. O treinador foi questionado sobre a condução de figuras emblemáticas da Celeste, como Luis Suárez e Edinson Cavani. Suárez, após confirmar sua aposentadoria da seleção admitiu que sua relação com Bielsa se tornou “apenas profissional”.

Além deles, Agustín Cannobbio, atacante do Fluminense, foi outro jogador que discutiu com o treinador. O ‘Loco’ utilizou o atacante como “gandula” durante vários treinos, além de deixá-lo de fora da partida da Copa América. Até o momento, Cannobbio não foi novamente para a seleção do Uruguai.

