Léo Rafael volta a entrar em campo pelo Ceará e valoriza momento

De volta ao Ceará após empréstimo para a equipe do Villa Nova, por onde disputou o Campeonato Mineiro de 2025, o meia Léo Rafael entrou em campo na vitória do Ceará sobre a Juazeirense, na última rodada da Copa do Nordeste. O atleta comentou a sensação de voltar a jogar pelo clube.

“Foi muito bom e estou muito feliz em poder voltar a vestir essa camisa. O Ceará é um clube ao qual eu aprendi a amar ao longo da minha vida e me sinto muito feliz jogando por aqui. Pode ter certeza que vou continuar trabalhando forte como sempre fiz, para quando eu tiver minhas oportunidades, estar pronto para poder ajudar a equipe, como fiz na partida contra a Juazeirense”, disse.

Desde 2021 no Vozão, Léo Rafael fez parte das categorias de base do clube e acumula 23 partidas pela equipe profissional. O jogador já foi emprestado para o América-RN, Ferroviário-CE e Villa Nova-MG neste período, somando 22 jogos por estes três clubes. O atleta também tem passagens pelo RB Bragantino, Grêmio Osasco-SP e Caldense-MG.

