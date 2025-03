Palmeiras x Internacional, pelo Brasileirão sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional e Palmeiras se enfrentam, nesta quarta-feira (26), às 16h, na Arena Barueri pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. O Alviverde e o Colorado vão para o embate em fases positivas, já que acumulam apenas vitórias na competição.

Onde assistir

A partida terá a transmissão no canal oficial do Palmeiras no YouTube a partir das 16h.

Como chega o Palmeiras

Apesar de duas rodadas, o Verdão teve apenas um compromisso no torneio. Isso porque houve um adiamento do seu duelo com o Juventude pela primeira rodada da competição para o dia 30 de março. Deste modo, em seu único jogo no Campeonato Brasileiro sub-20, o Verdão venceu o Bahia, de virada, por 2 a 1. Portanto, se encontra na 11ª colocação.

O Palmeiras entra na competição para defender o título do torneio. Afinal, na última edição assegurou a conquista com um triunfo sobre o Cruzeiro. Com isso, assegurou o seu terceiro troféu.

Como chega o Internacional

O Colorado já entrou em campo em duas oportunidades no Campeonato Brasileiro sub-20. Os gaúchos superaram Atlético Goianiense e Fluminense, respectivamente. Por isso, como manteve os 100% de aproveitamento, o Inter ocupa a segunda colocação, e perde a liderança para o Cruzeiro devido ao saldo de gols inferior. Com os bons resultados no início de trajetória do time na competição, o treinador e ex-goleiro Renan provavelmente repetirá o time titular.

PALMEIRAS X INTERNACIONAL

3ª rodada do Brasileirão sub-20 2025

Data e horário: quarta-feira, 26/03/2025, às 16h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

PALMEIRAS: Aranha; Gilberto Junior, Robson, Diogo Antônio, Arthur Gabriel; João Paulo, Rafael Coutinho, Larson; Heittor Vinicius, Erick Belé, Riquelme Fillipi. Técnico: Lucas Andrade

INTERNACIONAL: Diego Esser; Everton, Pedro Kauã, João Dalla Corte e Pablo; Bernardo, Gustavo, Alex, João Victor e Malon Ian; Crysthyan. Técnico: Renan.

Árbitro: Gabriel Furlan (SP)

Auxiliares: Raphael de Albuquerque Lima (SP) e Ítalo Magno de Paula (SP)

