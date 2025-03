Flamengo recebe ultrassom que melhora precisão em diagnósticos

O Flamengo recebeu, no último final de semana, um aparelho de ultrassonografia de última geração. Assim, isso permitirá avaliações mais rápidas e eficazes de lesões musculares, que são os problemas mais comuns enfrentados pelos atletas.

O aparelho, cedido por uma empresa de fotografia e vídeo, ficará à disposição no Centro de Treinamento George Helal e poderá ser utilizado não só pela equipe principal, como também pelos atletas da base.

“Como a máquina ficará no CT, não será mais preciso agendar e levar um jogador até uma clínica para realizar os exames. Agora eles poderão ser feitos no momento que for necessário, facilitando muito a logística, e dando mais rapidez às avaliações. Mas a principal vantagem é que o aparelho permite um diagnóstico rápido e bem mais sofisticado da microestrutura dos músculos e tendões. A ultrassonografia tem uma vantagem única em relação aos outros métodos de imagem que é a capacidade de fazer uma avalição mais dinâmica e precisa”, explica Bruno Hassel, de 49 anos, médico radiologista, especializado em radiologia músculo esquelética e lesões ligadas ao esporte.

Bruno, que foi contratado pelo clube e agora faz parte da equipe médica que atua diariamente no CT, acrescenta que com a nova aquisição as avaliações poderão ser realizadas de diversas formas, o que garantirá uma maior precisão nos diagnósticos.

“Eu posso fazer uma avaliação em contração muscular ou em relaxamento durante o movimento, o que nos dá mais possibilidades de detectar as lesões com enorme precisão e, consequentemente, indicar a melhor forma de tratamento”, descreve o médico.

